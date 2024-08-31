На российской Камчатке исчез вертолет с 22 людьми на борту. Фото:

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Ракурс

Російський вертоліт Мі-8 зник на Камчатці.

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Вертоліт, який належить авіакомпанії «Вітязь-Аеро», вранці 31 серпня вилетів з майданчика у районі вулкана Вачкажець й практично відразу зник з радарів. Зв’язок з екіпажем було втрачено. Про це повідомило російське ТАСС.

Попередньо відомо, що на борту можуть перебувати 22 особи — троє членів екіпажу та 19 пасажирів.

За інформацією російської пропаганди, екіпаж не повідомляв про проблеми перед вильотом.

На пошуки зниклого гелікоптера відправили ще один Мі-8. Наземна група рятувальників також готується до відправки до району.

Нагадаємо, у червні в гірській місцевості Північної Осетії розбився російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж загинув. Попередньою причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.