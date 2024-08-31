Немецкие силовики считают, что россия готовит диверсии на инфраструктуре DHL по всей Европе

https://racurs.ua/n198846-nemeckie-siloviki-schitaut-chto-rossiya-gotovit-diversii-na-infrastrukture-dhl-po-vsey-evrope.html

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Німецькі силовики вважають, що рф готує диверсії на інфраструктурі DHL по всій Європі.

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Згідно з листом, який німецькі правоохоронці направили в авіаційні та логістичні компанії, було отримано інформацію про «кілька посилок, відправлених приватними особами з різних місць Європи, які спалахнули на шляху до адресатів у кількох країнах». У DHL повідомили про два подібні інциденти. У підозрілих посилках містилися електронні пристрої та ємності з рідинами, пише tagesschau.de.

У липні в логістичному центрі DHL при аеропорту Лейпцига сталося загоряння. Пожежа була викликана посилкою, що прибула з країн Балтії. Вогонь перекинувся на контейнер. Правоохоронні органи ФРН вважають, що це була не випадкова пожежа, а посилка із запальним пристроєм була відправлена навмисно.

Повідомлення було випущено Федеральним управлінням із захисту конституції (BfV) та Федеральним кримінальним відомством (BKA) та розіслано авіаційним та логістичним компаніям.

У силових структурах вважають, що це була не випадкова пожежа і передбачають можливий зв’язок із російською диверсією. Є побоювання, що можуть бути надіслані нові запалювальні пристрої. Розслідуванням зайнялася Федеральна прокуратура у Карлсруе.

Як повідомляє DHL, відомо про як мінімум два подібні інциденти. У підозрілих посилках містилися електронні пристрої та ємності з рідинами.

Примітно, що витрати на відправлення цих посилок часто «значно перевищували вартість товарів, що перебувають у них».

Представник DHL заявив:

Ми вжили заходів у всіх європейських країнах, щоб захистити нашу мережу, співробітників, об'єкти та посилки наших клієнтів.

Компанія повністю співпрацює із владою.

Російська диверсійна та шпигунська діяльність у Німеччині значно активізувалася в останні місяці. Федеральна служба захисту конституції (BfV) неодноразово попереджала про російські диверсії, а 27 червня було опубліковано черговий сигнал безпеки, адресований підприємствам.