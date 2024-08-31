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Ракурс
Німецькі силовики вважають, що рф готує диверсії на інфраструктурі DHL по всій Європі

Німецькі силовики вважають, що рф готує диверсії на інфраструктурі DHL по всій Європі

31 сер 2024, 20:11
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Німецькі силовики вважають, що рф готує диверсії на інфраструктурі DHL по всій Європі.


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Згідно з листом, який німецькі правоохоронці направили в авіаційні та логістичні компанії, було отримано інформацію про «кілька посилок, відправлених приватними особами з різних місць Європи, які спалахнули на шляху до адресатів у кількох країнах». У DHL повідомили про два подібні інциденти. У підозрілих посилках містилися електронні пристрої та ємності з рідинами, пише tagesschau.de.

У липні в логістичному центрі DHL при аеропорту Лейпцига сталося загоряння. Пожежа була викликана посилкою, що прибула з країн Балтії. Вогонь перекинувся на контейнер. Правоохоронні органи ФРН вважають, що це була не випадкова пожежа, а посилка із запальним пристроєм була відправлена навмисно.

Повідомлення було випущено Федеральним управлінням із захисту конституції (BfV) та Федеральним кримінальним відомством (BKA) та розіслано авіаційним та логістичним компаніям.

У силових структурах вважають, що це була не випадкова пожежа і передбачають можливий зв’язок із російською диверсією. Є побоювання, що можуть бути надіслані нові запалювальні пристрої. Розслідуванням зайнялася Федеральна прокуратура у Карлсруе.

Як повідомляє DHL, відомо про як мінімум два подібні інциденти. У підозрілих посилках містилися електронні пристрої та ємності з рідинами.

Примітно, що витрати на відправлення цих посилок часто «значно перевищували вартість товарів, що перебувають у них».

Представник DHL заявив:

Ми вжили заходів у всіх європейських країнах, щоб захистити нашу мережу, співробітників, об'єкти та посилки наших клієнтів.

Компанія повністю співпрацює із владою.

Російська диверсійна та шпигунська діяльність у Німеччині значно активізувалася в останні місяці. Федеральна служба захисту конституції (BfV) неодноразово попереджала про російські диверсії, а 27 червня було опубліковано черговий сигнал безпеки, адресований підприємствам.

Джерело: Ракурс


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