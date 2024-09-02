Дмитрук сбежал из Украины через оккупированные россией регионы Молдовы

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Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян нардепа Артема Дмитрука через держкордон до Придністров’я.

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Повідомляється, що організатор «бізнесу» з незаконного переправлення за кордон та один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови

Держбюро розслідувань уранці 2 вересня розповіло, що встановило обставини та людей, які незаконно переправили Дмитрука. Також встановили тих, хто організував його «втечу» з боку Молдови, зазначили у відомстві.

Дмитрук незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску «Павлівка» на межі України та Молдови. Схема переправлення була ретельно спланована: депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси, та в районі Роздільнянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну.

Організатору незаконного переправлення через кордон, а також особі, яка доставила депутата до кордону, повідомлено про підозру заочно у зв’язку з їх переховуванням. Ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб.

За місцями проживання учасників схеми проведено обшуки.

Нагадаємо, нардеп Дмитрук, якому оголосили підозру за напад на правоохоронця, незаконно перетнув кордон із Молдовою у серпні. Він твердить, що справа проти нього сфальсифікована. 29 серпня його оголосили у розшук.