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Ракурс
Зеленский ответит на петицию о снижении призывного возраста до 50 лет

Зеленский ответит на петицию о снижении призывного возраста до 50 лет

2 сен 2024, 11:25
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Петиція про зниження віку мобілізації з 60 до 50 років набрала необхідну кількість голосів і очікує на розгляд президентом України Володимиром Зеленським.


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Про це йдеться на сайті офіційного представництва президента.

Петиція, яка була опублікована 5 липня, зібрала 25 тисяч голосів, що дає їй право на розгляд главою держави. У ній автор просить знизити мобілізаційний вік для чоловіків, аргументуючи це необхідністю «поліпшення економічного стану в країні». Водночас, конкретні механізми, як це може бути досягнуто, не роз’яснюються.

Источник: Ракурс


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