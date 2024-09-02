Зеленский ответит на петицию о снижении призывного возраста до 50 лет

https://racurs.ua/n198887-zelenskiy-otvetit-na-peticiu-o-snijenii-prizyvnogo-vozrasta-do-50-let.html

Ракурс

Петиція про зниження віку мобілізації з 60 до 50 років набрала необхідну кількість голосів і очікує на розгляд президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це йдеться на сайті офіційного представництва президента.

Петиція, яка була опублікована 5 липня, зібрала 25 тисяч голосів, що дає їй право на розгляд главою держави. У ній автор просить знизити мобілізаційний вік для чоловіків, аргументуючи це необхідністю «поліпшення економічного стану в країні». Водночас, конкретні механізми, як це може бути досягнуто, не роз’яснюються.