В России учеников в Кемерово вывели на линейку с табличкой «1 «Z» класс», фото: российские СМИ

https://racurs.ua/n198904-1-y-z-klass-vyveli-na-shkolnuu-lineyku-v-rf-foto.html

Ракурс

У російському Кемерово, розташованому на півдні Західного Сибіру, учнів місцевої школи вивели на шкільну лінійку на честь Дня знань із табличкою «1 „Z“ клас». У рф літеру Z використовують для демонстрації підтримки вторгнення в Україну.

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Відповідне фото опублікували російські ЗМІ.

Водночас у керівництві школи, з яким зв’язалися журналісти, заявили, що класу «Z» вони не мають, й висловили припущення, що табличка — особиста ініціатива когось із вчителів. Там запевнили, що в класів звичайні найменування за буквами російського алфавіту.

Варто зазначити, що незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Кемеровської області почало писати назву регіону як «КуZбас».

Проте згодом таке написання стало зустрічатися дедалі рідше, особливо після того, як свою посаду у травні цього залишив голова регіону Сергій Цивільєв.