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Ракурс
В России учеников в Кемерово вывели на линейку с табличкой «1 «Z» класс», фото: российские СМИ

«1-й „Z“ класс» вывели на школьную линейку в рф (ФОТО)

2 сен 2024, 18:43
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У російському Кемерово, розташованому на півдні Західного Сибіру, учнів місцевої школи вивели на шкільну лінійку на честь Дня знань із табличкою «1 „Z“ клас». У рф літеру Z використовують для демонстрації підтримки вторгнення в Україну.


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Відповідне фото опублікували російські ЗМІ.

У росії учнів у Кемерово вивели на лінійку із табличкою «1 «Z» клас», фото: російські ЗМІ

Водночас у керівництві школи, з яким зв’язалися журналісти, заявили, що класу «Z» вони не мають, й висловили припущення, що табличка — особиста ініціатива когось із вчителів. Там запевнили, що в класів звичайні найменування за буквами російського алфавіту.

Варто зазначити, що незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Кемеровської області почало писати назву регіону як «КуZбас».

Проте згодом таке написання стало зустрічатися дедалі рідше, особливо після того, як свою посаду у травні цього залишив голова регіону Сергій Цивільєв.

Источник: Ракурс


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