владимир путин в Монголии, видео скриншот

https://racurs.ua/n198910-nevypolnenie-mongoliey-ordera-na-arest-putina-naneslo-udar-po-sisteme-mejdunarodnogo-ugolovnogo.html

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Уряд Монголії, відмовившись заарештовувати російського диктатора володимира путіна, завдав удару по МКС та системі міжнародного кримінального права.

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Про це сьогодні, 2 вересня, заявило МЗС України.

Невиконання урядом Монголії обов’язкового ордеру МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права, — наголосив речник МЗС Георгій Тихий. — Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини.

Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора, — додав він.

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який у 2023 році видав ордер на арешт путіна. Раніше арештувати путіна Монголію також закликало МЗС України.

За інформацією агентства Bloomberg, російський диктатор отримав запевнення, що не буде заарештований за ордером МКС.

путін сьогодні, 2 вересня, літаком прибув до Монголії. Замість арешту, влада цієї країни влаштувала йому урочистий прийом з червоною доріжкою.

Візит до Монголії — перша поїздка путіна до країни, яка має заарештувати його за ордером МКС.