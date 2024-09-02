Сенат Румынии поддержал законопроект о передаче Украине системы Patriot

Украина может получить от Румынии систему ПВО Patriot, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n198913-senat-rumynii-podderjal-zakonoproekt-o-peredache-ukraine-sistemy-patriot.html

Ракурс

Сенат (верхня палата парламенту) Румунії сьогодні, 2 вересня, ухвалила урядовий законопроект про передачу Україні системи ППО Patriot.

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Відповідне рішення підтримав 101 сенатор, 13 були проти, двоє утрималися. Про це повідомляє румунське інформаційне агентство Румунії Agerpres.

До кінця цього тижня законопроект планують передати до нижньої палати парламенту Румунії — Палата депутатів. Після її позитивного голосування уряд зможе ухвалити рішення про оперативне передання зенітно-ракетного комплексу.

Голова оборонного комітету Сенату Ніколета наголосила, що передача Patriot Україні не залишить Румунію без захисту, оскільки у країни «є ще сім таких комплексів».

Джерело: Agerpres