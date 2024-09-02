Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Україна може отримати від Румунії систему ППО Patriot, фото: «Вікіпедія»

Сенат Румунії підтримав законопроект про передачу Україні системи Patriot

2 вер 2024, 22:57
999

Сенат (верхня палата парламенту) Румунії сьогодні, 2 вересня, ухвалила урядовий законопроект про передачу Україні системи ППО Patriot.


.

Відповідне рішення підтримав 101 сенатор, 13 були проти, двоє утрималися. Про це повідомляє румунське інформаційне агентство Румунії Agerpres.

До кінця цього тижня законопроект планують передати до нижньої палати парламенту Румунії — Палата депутатів. Після її позитивного голосування уряд зможе ухвалити рішення про оперативне передання зенітно-ракетного комплексу.

Голова оборонного комітету Сенату Ніколета наголосила, що передача Patriot Україні не залишить Румунію без захисту, оскільки у країни «є ще сім таких комплексів».

Джерело: Agerpres


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів