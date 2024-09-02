Сенат Румунії підтримав законопроект про передачу Україні системи Patriot

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Україна може отримати від Румунії систему ППО Patriot, фото: «Вікіпедія»
Сенат Румунії підтримав законопроект про передачу Україні системи Patriothttps://racurs.ua/ua/n198913-senat-rumuniyi-pidtrymav-zakonoproekt-pro-peredachu-ukrayini-systemy-patriot.htmlРакурс
Сенат (верхня палата парламенту) Румунії сьогодні, 2 вересня, ухвалила урядовий законопроект про передачу Україні системи ППО Patriot.
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Відповідне рішення підтримав 101 сенатор, 13 були проти, двоє утрималися. Про це повідомляє румунське інформаційне агентство Румунії Agerpres.
До кінця цього тижня законопроект планують передати до нижньої палати парламенту Румунії — Палата депутатів. Після її позитивного голосування уряд зможе ухвалити рішення про оперативне передання зенітно-ракетного комплексу.
Голова оборонного комітету Сенату Ніколета наголосила, що передача Patriot Україні не залишить Румунію без захисту, оскільки у країни «є ще сім таких комплексів».
Джерело: Agerpres
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