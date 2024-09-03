Парламент Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

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Румунський парламент схвалив передачу Україні системи Patriot.

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Як пише «Укрінформ», тепер закон має підписати президент Клаус Йоганніс, після чого уряд видасть розпорядження про передачу системи протиракетної оборони.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему ППО.

Румунія придбала у США сім комплексів Patriot конфігурації 3+, один з яких і планується передати Україні.

Чотири з них вже прибули до Румунії — дві діючі. Інші три прибудуть до Румунії найближчим часом.

Конфігурація 3+ — найсучасніший варіант ЗРК Patriot, він перебуває на озброєнні США та майже 20 інших союзників. У цій конфігурації використовуються протиракети PAC-3 та система активного радіолокаційного наведення.

Вона базується на високоефективних радіолокаційних системах і передових ракетах-перехоплювачах класу «повітря-повітря» під назвою PAC-3, які можуть вражати балістичні ракети на відстані до 20 кілометрів.

Батарея містить чотири ракети PAC-3, на відміну від попередньої версії PAC-2, яка містить лише одну.

Система Patriot коштує близько 1 млрд дол., а кожна ракета коштує майже 4 млн дол.