Комитет Рады по нацбезопасности проведет закрытое заседание по поводу удара рф по Полтаве

https://racurs.ua/n198942-komitet-rady-po-nacbezopasnosti-provedet-zakrytoe-zasedanie-po-povodu-udara-rf-po-poltave.html

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Комітет Ради з нацбезпеки проведе закрите засідання щодо удару росії по Полтаві, внаслідок якого загинули десятки людей.

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Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла членкиня комітету Ірина Фріз. За її словами, «за будь-якою трагедією обов’язково стоїть людина, в даному випадку — посадовці». На засіданні заслухають представників Міноборони, Повітряних сил, ДБР, військово-цивільної адміністрації Полтавської області та ДСНС.

У Міністерстві оборони заявляли, що проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Обставини загибелі людей внаслідок балістичного удару рф по військовому інституту зв’язку в Полтаві у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони України.

Після російської атаки по Полтаві під завалами може перебувати ще приблизно 15 осіб, повідомив голова ОВА Пронін. Він також повідомляє, що наразі відомо про понад 235 поранених.