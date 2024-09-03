Из Офиса президента уволили скандального заместителя Ермака

https://racurs.ua/n198947-iz-ofisa-prezidenta-uvolili-skandalnogo-zamestitelya-ermaka.html

Ракурс

Звільнено заступника керівника ОП Ростислава Шурму. Відповідний наказ з’явився на сайті президента України.

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Публічно про причину звільнення поки не повідомляли.

Forbes із посиланням на джерела писав про «відсутність спільного бачення з міжнародними партнерами за ключовими питаннями, в тому числі щодо підвищення податків».

Будучи топ-чиновником Офісу президента, Ростислав Шурма прославився низкою ініціатив, які спровокували шквал дискусій в експертному середовищі. Серед таких — ідея податкової реформи «все по 10» і відмова від готівки. Останню ідею публічно розкритикували навіть у НБУ, а податкова реформа Шурми, схоже, не мала підтримки в МВФ.

Рік тому журналісти Bihus.Info. дослідили, що держава заплатила 320 млн грн сонячним станціям в окупації, які належать брату Ростислава Шурми. Топ-чиновник ОП переконує, що його брат — «успішний підприємець» і що журналістські розслідування нібито замовили олігархи, які, мовляв, зводять з ним рахунки. НАЗК склало протокол про адмінпорушення.

В лютому 2024 року Національне агентство із запобігання корупції склало протокол на Ростислава Шурму. В Агентстві зазначили, що у 2022 році він організував при ОПУ Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. При цьому він не повідомив про наявний конфлікт інтересів, а рішення комітету забезпечили багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата.

При цьому сам Шурма не приховував, що на кінець 2020 року інвестував у фірму брата близько 10 млн дол., а у 2021−2022 рр. разом із дружиною позичив брату ще близько 430 млн грн.

Водночас донедавна брат Шурми Олег був директором венчурного фонду, що дає змогу оптимізувати сплату податків на сотні мільйонів гривень.