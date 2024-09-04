Рашисты массированно обстреляли Львов - есть погибшие и десятки раненых

https://racurs.ua/n198951-rashisty-massirovanno-obstrelyali-lvov-est-pogibshie-i-desyatki-ranenyh.html

Ракурс

Уранці 4 вересня російські нацисти здійснили комбінований обстріл Львова. Станом на 7.30 влада повідомила про двох загиблих та майже 20 поранених людей.

.

Повітряні сили та моніторингові пабліки повідомляли про застосування росіянами «шахедів», крилатих ракет Х-101 та «Кинжалу».

Більшість руйнувань припали на житлову забудову в районі залізнчного вокзалу.

Про 17 людей постраждалих через російський обстріл Львова повідомив мер міста Андрій Садовий. Серед них двоє дітей 10 та 15 років та 15 дорослих. Їх госпіталізували до міських лікарень. У п’яти осіб був тяжкий стан.

Учнів двох шкіл місцева влада залишила вдома. Для проїзду перекрили кілька вулиць.

Багато вибитих вікон у районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника, — додав Садовий.

Влада збирає інформацію пр загибого чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова.