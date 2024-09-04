В Полтаве число погибших в результате баллистического удара российских войск выросло до 52 человек

https://racurs.ua/n198960-v-poltave-chislo-pogibshih-vozroslo-do-52.html

Ракурс

У Полтаві кількість загиблих внаслідок балістичного удару російських військ зросла до 52 осіб.

.

Вночі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого, сказав представник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.

За його даними, ще 271 особа отримала травми. Розбір завалів триває, на місці працюють понад 200 рятувальників та 50 одиниць техніки.

Під завалами корпусу навчального закладу у Полтаві, куди напередодні поцілили ракетою росіяни, досі можуть перебувати 13 людей, сказала 4 вересня речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко.

Із 52 загиблих 22 були деблоковані з-під завалів.

Відомо, що під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей. Нині з місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття.

Також відомо про пошкодження трьох багатоквартирних і п’яти приватних будинків, а ще ― офісного приміщення, розповіла Рибалко «Суспільному».

Нагадаємо, уранці 3 вересня російські військові завдали ракетного удару по Інституту зв’язку у Полтаві. Міноборони України повідомило, що ударів було завдано з невеликим проміжком, тому «застали людей у ​​момент евакуації в бомбосховищі».