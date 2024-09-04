Сбитие кусков смертоносного металла не является участием страны в войне, - Кулеба

https://racurs.ua/n198966-sbivanie-kuskov-smertonosnogo-metalla-ne-yavlyaetsya-uchastiem-strany-v-voyne-kuleba.html

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Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав світ засудити російський обстріл Львова та Кривого Рогу і дозволити сусіднім країнам збивати ракети.

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Збиття шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні, — написав він написав у X (Twitter).

Кулеба акцентував, що росія використовувала ракети та безпілотники, щоб атакувати людей у їхніх будинках, коли вони спали вночі. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, школи та лікарні, а у львівській охоронній зоні ЮНЕСКО пошкоджені пам’ятні будівлі.

Щоб покласти край цьому терору, партнери України мають оперативно поставити обіцяні системи ППО та боєприпаси, а також дозволити завдавати дальніх ударів по всіх законних військових цілях на території росії.

Кулеба наполягає також на тому, що партнерська протиповітряна оборона може і повинна бути використана для захисту мирного населення в Україні. Він акцентував — «збиття шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні».

Простий акт порятунку людських життів не можна вважати ескалацією. Рішення про те, щоб дозволити сусіднім країнам використовувати системи протиповітряної оборони, має бути, нарешті, прийняте, — закликав він.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, «зобов'язані» збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Україна раніше звертала увагу, що західні держави можуть допомагати їй відбивати масовані ракетні обстріли росії, спрямовані проти критичної та енергетичної інфраструктури, аби дозволити уражати носії ракет углибині російської території західною зброєю.

Громадяни Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.