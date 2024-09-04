У украинцев появился дрон «Дракон», выжигающий территорию с россиянами под собой

https://racurs.ua/n198967-u-ukraincev-poyavilsya-dron-drakon-vyjigauschiy-territoriu-s-rossiyanami-pod-soboy-video.html

Ракурс

Дрон-дракон або літаючий вогнемет. Так уже встигли охрестити новий БПЛА, що з’явився у ЗСУ. Ймовірно, було використано бойову частину з термітною сумішшю, яка під час горіння може мати температуру в кілька тисяч градусів за Цельсієм.

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Українська армія вперше показала роботу безпілотника, який зблизька розкидає над противником запальні боєприпаси.

На відео, яке опублікувала в Telegram 108-а окрема бригада територіальної оборони України, видно бойове застосування FPV-дрону, який не скидає гранати і не летить у ціль із зарядом вибухівки, а розсипає над позиціями російських військових терміт — суміш гранул оксиду заліза, що горять.

За інформацією BILD, українські військові ще наприкінці минулого року замислилися над тим, як можна використовувати термітну суміш разом із безпілотниками. У результаті вони дійшли висновку, що під стандартну FPV-дрону можна помістити близько 500 грамів термітної суміші. Хімічна реакція запускається з допомогою дистанційного управління лише незадовго до появи у районі цілі.

На відео вогняний дощ над російськими позиціями триває близько 20 секунд, у результаті спалахує лісосмуга завдовжки близько 100 метрів. Вже за кілька секунд після застосування термітної суміші на землі можна розрізнити вибухи. Це є ознакою того, що вогонь поширився на боєприпаси росіян.

Температура горіння терміту становить приблизно 2500 градусів — це означає, що розпечена суміш за лічені секунди роз’їдає навіть залізо, а міномети, гранати та патрони стають смертоносними для своїх власників.