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В Черном море есть один носитель российских крылатых ракет.

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

5 сен 2024, 08:26
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У Чорному морі станом на 06.00 сьогоднішнього дня, 5 вересня, перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.


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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії «калібрів» відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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