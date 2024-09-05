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В Черном море есть один носитель российских крылатых ракет.
Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198986-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 06.00 сьогоднішнього дня, 5 вересня, перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.
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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії «калібрів» відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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