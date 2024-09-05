У Чорному морі є один носій російських крилатих ракет, фото:

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У Чорному морі станом на 06.00 сьогоднішнього дня, 5 вересня, перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії «калібрів» відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.