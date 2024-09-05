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Ракурс
Сбитие «шахеда» над Гомелем, скриншот видео

В беларусе сбили два «шахеда» (ВИДЕО)

5 сен 2024, 08:53
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У білорусі над Гомелем збито два іранські ударні дрони типу «Шахед».


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Кадри падіння одного з безпілотників потрапили на відео, котре сьогодні, 5 вересня, вранці опублікував Telegram-канал Nexta.

Зазначається, що дрони влетіли з боку Чернігівської області України, ймовірно, збившись з курсу. Для їх збиття у повітря було піднято винищувач білоруських військово-повітряних сил.

Цієї ночі російські загарбники здійснили чергову масовану атаку «шахедами» по Україні. Ворожі безпілотники спостерігалися на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Запоріжжі.

Источник: Ракурс


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