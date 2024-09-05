Збиття «шахеда» над Гомелем, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198987-u-bilorusi-zbyly-dva-shahedy-video.html

Ракурс

У білорусі над Гомелем збито два іранські ударні дрони типу «Шахед».

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Кадри падіння одного з безпілотників потрапили на відео, котре сьогодні, 5 вересня, вранці опублікував Telegram-канал Nexta.

Зазначається, що дрони влетіли з боку Чернігівської області України, ймовірно, збившись з курсу. Для їх збиття у повітря було піднято винищувач білоруських військово-повітряних сил.

Цієї ночі російські загарбники здійснили чергову масовану атаку «шахедами» по Україні. Ворожі безпілотники спостерігалися на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Запоріжжі.