Румыния официально подарила Украине систему Patriot

https://racurs.ua/n199004-rumyniya-oficialno-podarila-ukraine-sistemu-patriot.html

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Румунія офіційно подарувала Україні систему Patriot. Відповідний указ 5 вересня опублікував президент Румунії Клаус Йоганніс.

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Раніше рішення про передачу схвалив уряд та парламент країни.

Румунія вирішила передати Україні один із двох існуючих у неї діючих ЗРК Patriot за умови, що союзники замінять його аналогічною системою ППО.

Голова Комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк заявила, що передача Україні Patriot «не означає, що Румунія залишиться без захисту». Крім вже згаданого другого діючого комплексу Бухарест має ще п’ять: два — прийняли на озброєння і ще три — незабаром прибудуть.

Як тільки румунський президент Клаус Йоханніс підпише законопроект, уряд видасть наказ про передачу ППО Україні.

Румунія підписала угоду на 4 млрд доларів на купівлю Patriot у 2017 році. На сьогоднішній день це її найбільший контракт на закупівлю зброї.

Румунія, яка з 2004 року перебуває в НАТО, має спільний кордон з Україною завдовжки 650 км. За часи повномасштабної війни на її територію неодноразово потрапляли фрагменти російських безпілотників.