В ВСУ внедряют систему управления карьерой по воинскому званию

https://racurs.ua/n199012-v-vsu-vnedryaut-sistemu-upravleniya-kareroy-po-voinskomu-zvaniu.html

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В ЗСУ планують скасувати дострокові звання, вводять ротацію на посадах і новий порядок присвоєння звань. Таким чином запроваджують систему управління військовою кар'єрою за військовим званням.

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В Збройних силах України скасовують дострокові звання, вводять ротацію на посадах і новий порядок присвоєння звань.

У виданні Ukrainian Military Pages розповіли, що таким чином запроваджують систему управління військовою кар'єрою за військовим званням.

Основна мета стратегії — комплектування ЗСУ вмотивованим персоналом та якнайдовше втримання його на службі.

Це відбуватиметься шляхом підвищення престижу цієї служби, створення сприятливих умов для професійного зростання та забезпечення високого рівня соціального захисту. Передбачена трансформація системи управління персоналом, зокрема й шляхом запровадження системи управління кар'єрою за військовим званням.

Насамперед планується внести зміни у закони необхідні для впровадження системи управління кар'єрою за військовим званням, виключивши можливість їх присвоєння достроково, та механізму ротації військовослужбовців на рівнозначних посадах (в межах військового звання та військово-облікової спеціальності).

«Мілітарний» пише, що проєкт стратегії має багато спільного з Концепцією військової кадрової політики Міноборони на період до 2025 року, яку 14 вересня 2021 року затвердив тодішній міністр оборони Андрій Таран.

Питання ротації за посадами фактично перенесли з Концепції, адже його так і не впровадили — не змогли зрівняти грошове забезпечення на посадах, які передбачають однакове звання, а це головна умова ротації.

Очікується, що буде введено новий порядок присвоєння військових звань із запровадженням не тільки мінімального, а й максимального строку вислуги у званні. Наприклад у званні «лейтенант» можна буде служити не менше 1 року, але й не більше ніж 10 років.

Головна ідея — запровадження принципу «зростай або йди й дай дорогу кращому за тебе», коли офіцерів та сержантів, які досягли граничного строку перебування у військовому званні та не демонструють потенціалу для просування по службі, звільнятимуть з військової служби, що відкриє шлях до кар'єрного зростання для найбільш талановитих, вмотивованих і професійно підготовлених військовослужбовців.