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Президент уволил трех заместителей Ермака — Татаров на месте

Президент уволил трех заместителей Ермака — Татаров на месте

5 сен 2024, 20:15
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Президент України 5 вересня звільнив з посад трьох заступників керівника Офісу президента.


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Ідеться про Миколу Точицького та Олексія Кулебу, призначених, відповідно, міністрами культури та з відновлення України.

З ОП звільнено також Юлію Соколовську, яка курувала соціальний напрям. За даними з різних джерел, її можуть відправити на дипломатичну роботу.

Місце Соколовської, ймовірно, посяде колишня очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Источник: Ракурс


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