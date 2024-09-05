Президент уволил трех заместителей Ермака — Татаров на месте

https://racurs.ua/n199013-prezident-uvolil-treh-zamestiteley-ermaka-tatarov-na-meste.html

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Президент України 5 вересня звільнив з посад трьох заступників керівника Офісу президента.

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Ідеться про Миколу Точицького та Олексія Кулебу, призначених, відповідно, міністрами культури та з відновлення України.

З ОП звільнено також Юлію Соколовську, яка курувала соціальний напрям. За даними з різних джерел, її можуть відправити на дипломатичну роботу.

Місце Соколовської, ймовірно, посяде колишня очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.