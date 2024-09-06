«Азов» вернул под свой контроль часть Нью-Йорка. Фото: Азов в Телеграм

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Ракурс

«Азов» повернув під контроль України частину селища Нью-Йорк у Донецькій області.

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Військових 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» залучили до боїв на Торецькому напрямку з метою покращення тактичного положення. Бійці беруть участь у наступальних та оборонних діях у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях. Про це бригада «Азов» 6 вересня повідомила у Telegram.

На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною, — наголосили в підрозділі.

Заявляється, що «азовцям» вдалося стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати українські підрозділи, які знаходились у ворожому оточенні.

Зараз ситуація в Нью-Йорку залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності 12-ї бригади. Але захисники обороняються та успішно контратакують.

В «Азові» наголосили, що заяви росіян про повну окупацію Нью-Йорка — чергова маніпуляція. Українські військові все ще контролюють частину населеного пункту.

Нагадаємо, проект DeepState поінформував, що українські війська вибили росіян з околиць Нью-Йорка в Донецькій області. А в Харківській області біля села Липці ЗСУ відкинули російську армію на 1−2 км. На Торецькому напрямку Силам оборони вдалося звільнити плацдарм у Неліпівці.