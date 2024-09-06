Последствия атаки террориста в Линц-на-Рейте, фото: Bild

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У Німеччині терорист з мачете спробував увірватися до будівлі поліції.

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Про це сьогодні, 6 вересня, повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що албанець, який живе в невеликому містечку Лінц-на-Рейні (земля Рейнланд-Пфальц), приблизно о 2.40 ночі прибіг зі зброєю до поліцейської дільниці і увірвався в перші двері. При цьому він неодноразово вигукував «Аллаху Акбар» і стверджував, що хоче убити поліцейських.

Проте злочинець не врахував, що, щоб дістатися до поліцейських, йому потрібно пройти ще через другі двері, які може відчинити тільки черговий охоронець. При цьому офіцер поліції, натиснувши на кнопку, зміг також зачинити зовнішні двері, тож терорист виявився замкненим.

Співробітники поліції намагалися пояснити чоловікові по переговорному устрою всю безнадійність ситуації, але він не заспокоювався. Зрештою прибув загін спеціального призначення (SEK) з Кобленця і злочинець був упокорений за допомогою електрошокера та заарештований, — зазначає видання.

У прокуратурі заявили, що початкове розслідування виявило «ознаки радикальних мотивів ісламістів з боку обвинуваченого». Так, під час обшуку у його квартирі виявили прапор терористичної організації «Ісламська держава», намальований на стіні.

Злочинець зараз перебуває під вартою.

Джерело: Bild