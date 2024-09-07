Кто-то согласится, другие подтянутся - Зеленский о снятии ограничений на использование западного дальнобойного оружия по рф

https://racurs.ua/n199067-kto-to-soglasitsya-drugie-podtyanutsya-zelenskiy-o-snyatii-ogranicheniy-na-ispolzovanie.html

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Президент Зеленський сподівається, що «інші підтягнуться», якщо вдасться отримати згоду бодай однієї країни в питанні далекобійних ударів по рф. Про це він 7 вересня сказав у коментарі журналістам телемарафону.

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Поки що немає консенсусу. Але я пам’ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території ТО Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися, — сказав президент.

Він наголосив, що з цього приводу зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і канцлером ФРН Олафом Шольцом. Також була розмова із цього приводу з президентом Франції Еммануелем Макроном і зустріч із Джордею Мелоні.

Далі Зеленський має «підсумувати» ці розмови із президентом США Джо Байденом. ВІн зазначив, що якщо ситуація в країні дозволятиме, у вересні він поїде на Генасамблею ООН, де обговорить це питання з президентом США.

Він також дорікнув Великій Британії у зволіканні з новими відправками ракет Storm Shadow.

The Telegraph цитує українського президента:

І це (обмеження на використання зброї) стосується навіть нашої території, яка окупована росією, включно з Кримом. Ми вважаємо, що це неправильно, що є такі кроки.

Україна неодноразово зверталася до Великої Британії США та Франції з проханням дозволити використати ракети дальнього радіуса дії, що постачаються Заходом, для завдання ударів по аеродромах, пускових установках, складах боєприпасів і пального, а також командних і контрольних пунктах на російській території.