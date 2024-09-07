Осужденного за госизмену экспомощника нардепа Комитета нацбезопасности, обороны и разведки хотят обменять в рф

https://racurs.ua/n199076-osujdennogo-za-gosizmenu-ekspomoschnika-nardepa-komiteta-nacbezopasnosti-oborony-i-razvedki.html

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Засудженого за держзраду експомічника члена комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки хочуть обміняти до рф як військовополоненого.

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Про це пише «Судовий репортер».

14 лютого 2024 року Шевченківський районний суд Києва засудив Ігоря Гармашова до 12 років позбавлення волі. Гармашов, який співпрацював із російською ФСБ з 2014 року, визнав провину.

З 2019 року він був помічником-консультантом на громадських засадах члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрія Здебського («Слуга народу»).

При цьому Гармашов відправляв кураторам з ворожої спецслужби фотокопії документів із грифом «для службового користування». Робив він це за гроші. З лютого 2014 року по лютий 2022 року Гармашов отримав від ФСБ не менше 71 тис. дол.

5 липня 2022 року Гармашова затримала СБУ.

23 серпня 2024 року Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими включив Гармашова у список на обмін як військовополоненого. Хоча, згідно зі статтею 4 Женевської конвенції, цей статус можуть мати тільки комбатанти, члени ополчення та учасники руху опору.

Втім, раніше Штаб вже включав до списків на обмін як військовополонених засуджених за держзраду, які висловили бажання бути обміняними до росії. У Штабі це пояснювали тим, що «пішли назустріч» таким засудженим.