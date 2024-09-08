«Шахед» мог упасть на территории Латвии, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n199102-upavshiy-v-latvii-dron-iz-belarusi-mog-byt-shahedom-gaun.html

Ракурс

На території Латвії вранці 7 вересня міг упасти «Шахед»

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У Латвії вчора, 7 вересня, згідно з повідомленнями Міноборони країни, в районі міста Резекне впав російський військовий дрон, котрий, попередньо, прилетів з території білорусі.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн», яка відслідковує військові переміщення по території білорусі, у своєму Telegram-каналі пише, що це міг бути «Шахедів», якого перед цим помітили в повітряному просторі білорусі.

На це вказують такі факти:

згідно з даними ЗМІ, того ж дня, близько 9.50 ранку в районі латвійського села Krupi (під Резекне) літав, а згодом і приземлився вертоліт ВПС Латвії. Район, де вертоліт проводив патрулювання, розташований за 70 км від кордону з білоруссю;

7 вересня о 5.16 в районі Пінська у білорусь залетів дрон-камікадзе. Близько 6.30 його помітили у районі Новогрудка. Подальший маршрут руху «Шахеда» територією білорусі невідомий, але достеменно відомо, що він продовжував рух північним курсом;

відстань від Новогрудка до Резекне становить приблизно 335 км — при середній швидкості 200 км/год дрон міг досягти Резекне вже близько 8.30 ранку.