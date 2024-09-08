Дрон з білорусі, який упав у Латвії, міг бути «Шахедом» — «Гаюн»https://racurs.ua/ua/n199102-dron-z-bilorusi-yakyy-upav-u-latviyi-mig-buty-shahedom-gaun.htmlРакурс
На території Латвії вранці 7 вересня міг упасти «Шахед»
У Латвії вчора, 7 вересня, згідно з повідомленнями Міноборони країни, в районі міста Резекне впав російський військовий дрон, котрий, попередньо, прилетів з території білорусі.
Моніторингова група «Беларускі Гаюн», яка відслідковує військові переміщення по території білорусі, у своєму Telegram-каналі пише, що це міг бути «Шахедів», якого перед цим помітили в повітряному просторі білорусі.
На це вказують такі факти:
- згідно з даними ЗМІ, того ж дня, близько 9.50 ранку в районі латвійського села Krupi (під Резекне) літав, а згодом і приземлився вертоліт ВПС Латвії. Район, де вертоліт проводив патрулювання, розташований за 70 км від кордону з білоруссю;
- 7 вересня о 5.16 в районі Пінська у білорусь залетів дрон-камікадзе. Близько 6.30 його помітили у районі Новогрудка. Подальший маршрут руху «Шахеда» територією білорусі невідомий, але достеменно відомо, що він продовжував рух північним курсом;
- відстань від Новогрудка до Резекне становить приблизно 335 км — при середній швидкості 200 км/год дрон міг досягти Резекне вже близько 8.30 ранку.
Таким чином, не можна виключати, що шахед, який розбився під Резекне, може бути тим самим шахедом, який пролітав уранці біля Новогрудка, — зазначають у «Беларускі Гаюн». — Крім того, нагадаємо, що вночі з 6 на 7 вересня авіація ВПС РБ була помічена і в районі Вілейки на півночі країни, що може говорити про те, що півночі Білорусі вчора міг досягти не один, а два шахеди.