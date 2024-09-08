Російський безпілотник впав у Латвії

На території Латвії впав російський безпілотник, фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n199094-rosiyskyy-bezpilotnyk-vpav-u-latviyi.html

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У Латвії вчора, 7 вересня, впав російський безпілотник.

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Подія сталася у розташованому на сході країни Резекненському районі. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Наразі триває розслідування

Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає і ми повинні реагувати на них колективно, — наголосив Рінкевичс.

За інформацією латвійських ЗМІ, попередньо йдеться про безпілотний літальний апарат військового значення. Він увійшов до повітряного простору Латвії з боку білорусі.

У Національних збройних силах Латвії в коментарі журналістам повідомили, що безпілотник залетів у повітряний простір Латвії вранці 7 вересня і був відразу ж помічений. За попередніми оцінками, дрон «не мав конкретної мети залетіти до Латвії».

Ця ситуація є підтвердженням того, що ми маємо продовжити розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, у тому числі щодо розвитку можливостей протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, які дозволяють нам обмежити роботу безпілотників різного призначення, — заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

У понеділок, 9 вересня, у МЗС Латвії буде викликано представника російського посольства.