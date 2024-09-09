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Карта боевых действий в Донбассе от проекта DeepState
Россияне оккупировали село Водяное возле Угледара — DeepStatehttps://racurs.ua/n199108-rossiyane-okkupirovali-selo-vodyanoe-vozle-ugledara-deepstate.htmlРакурс
Армія російської федерації окупувала ще один населений пункт на Донбасі.
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Загарбники захопили село Водяне Вугледарської міської громади Волноваського району на Донеччині. Також ворог просунулася в районі Гродівки Покровського району. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.
Ворог захопив Водяне та просунувся у Гродівці, — йдеться у повідомленні.
У зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 вересня повідомляється, що протягом минулої доби було зафіксовано 164 бойових зіткнення. Наголосили, що Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки позицій Сил оборони у напрямку Водяного, але не досягли успіху.
Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки.
Нагадаємо, 8 вересня проект DeepState повідомив, що під контроль окупантів перейшов населений пункт Невельське в Покровському районі. Крім того, ворог просунувся у Красногорівці.
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