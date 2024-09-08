Росіяни окупували Невельське у Донецькій області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199079-rosiyany-okupuvaly-nevelske-na-donechchyni-deepstate.html

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Російська армія просунулася в Донецькій області.

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Під контроль окупантів перейшов населений пункт Невельське в Покровському районі. Також тривають бої на північ від Гірника. Крім того, ворог просунувся у Красногорівці. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Офіційних заяв щодо просування загарбників наразі немає.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 7 вересня інформувалося, що вчора відбулося 168 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українських захисників 44 рази. Найбільшу активність проявляв в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Оборонці відбили 39 атак, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Вчора на Покровському напрямку окупанти втратили понад 240 військовослужбовців вбитими та пораненими.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, щоситуація на Покровському напрямку «непроста, але певне покращення є".

Однак українські військові запевняють, що говорити про стабілізацію напрямку не доводиться.