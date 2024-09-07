Ситуація на Покровському напрямку непроста, але певне покращення є, - Зеленський

Ситуація на Покровському напрямку непроста, але певне покращення є. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання у «форматі Рамштайн» та форум «Амброзетті» в Італії — ред.) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі деталі з головкомом Сирським, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується — будемо розмовляти, — зазначив президент.

Втім, за словами лейтенанта ЗСУ, комроти 47 ОМБр Миколи Мельника, говорити про стабілізацію напрямку не доводиться.

Якщо це стабілізація то я балерина. Росіяни продовжують просуватись. Вони не мають сил для одночасного наступу на Покровськ, Селідове і Курахівку, тому обрали один пріоритет і проламують нашу оборону.

Із пріоритетних цілей росіяни мають Українськ і Гірник, потім Курахівка. Все доволі логічно, адже це дозволить оточити групу підрозділів між Невельським і річкою Вовчою.

Час вивести бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був «контрольованим» лише у звітах батьків командирів, — пише він.