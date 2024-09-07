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Ситуация на Покровском направлении непростая, но определенное улучшение есть, — Зеленский
Ситуация на Покровском направлении непростая, но определенное улучшение есть, — Зеленскийhttps://racurs.ua/n199071-situaciya-na-pokrovskom-napravlenii-neprostaya-no-opredelennoe-uluchshenie-est-zelenskiy.htmlРакурс
Ситуація на Покровському напрямку непроста, але певне покращення є. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання у «форматі Рамштайн» та форум «Амброзетті» в Італії — ред.) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі деталі з головкомом Сирським, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується — будемо розмовляти, — зазначив президент.
Втім, за словами лейтенанта ЗСУ, комроти 47 ОМБр Миколи Мельника, говорити про стабілізацію напрямку не доводиться.
Якщо це стабілізація то я балерина. Росіяни продовжують просуватись. Вони не мають сил для одночасного наступу на Покровськ, Селідове і Курахівку, тому обрали один пріоритет і проламують нашу оборону.
Із пріоритетних цілей росіяни мають Українськ і Гірник, потім Курахівка. Все доволі логічно, адже це дозволить оточити групу підрозділів між Невельським і річкою Вовчою.
Час вивести бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був «контрольованим» лише у звітах батьків командирів, — пише він.
Українські Сили оборони з 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку, що на Донеччині.
На цей напрямок також перекинули бійців «Азову», які мають підсилити військових, які захищають місто.
7 вересня на фронті кількість бойових зіткнень від початку доби зросла до 101, повідомив Генштаб.
На восьми напрямках бої досі тривають. На Покровському напрямку протягом дня російські війська здійснили 28 атак, на Курахівському — 27.
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