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«Дія» запустила онлайн-брак по видеосвязи – как воспользоваться услугой
«Дія» запустила онлайн-брак по видеосвязи — как воспользоваться услугойhttps://racurs.ua/n199122-diya-zapustila-onlayn-brak-po-videosvyazi-kak-vospolzovatsya-uslugoy.htmlРакурс
«Дія» 9 вересня запустила послугу шлюб онлайн. Відтепер українці можуть одружитися по відеозв’язку.
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Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться протягом доби. А фізичний документ можна замовити доставкою «Укрпошти» чи забрати у відділенні.
У «Дії» пояснили, як скористатися послугою.
- Оновіть Дію і зайдіть у Сервіси — Шлюб онлайн.
- Виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.
- Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.
- Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.
- Система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.
Також у «Дії» можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне. Уже в день весілля зайдіть за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу.
Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет, — наголошує Дія.
Також у «Дії» можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
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