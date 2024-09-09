«Дія» запустила онлайн-брак по видеосвязи – как воспользоваться услугой

https://racurs.ua/n199122-diya-zapustila-onlayn-brak-po-videosvyazi-kak-vospolzovatsya-uslugoy.html

Ракурс

«Дія» 9 вересня запустила послугу шлюб онлайн. Відтепер українці можуть одружитися по відеозв’язку.

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Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться протягом доби. А фізичний документ можна замовити доставкою «Укрпошти» чи забрати у відділенні.

У «Дії» пояснили, як скористатися послугою.

Оновіть Дію і зайдіть у Сервіси — Шлюб онлайн. Виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин. Система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Також у «Дії» можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне. Уже в день весілля зайдіть за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу.

Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет, — наголошує Дія.

Також у «Дії» можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.