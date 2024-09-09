Власти Литвы разработают национальный план массовой эвакуации населения

https://racurs.ua/n199125-vlasti-litvy-razrabotaut-nacionalnyy-plan-massovoy-evakuacii-naseleniya.html

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Влада Литви розробить національний план масової евакуації населення.

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Його планується підготувати до початку жовтня, повідомила голова литовського МВС Агнє Білотайте. За її словами, Литві також має бути готовою до реалізації цього плану, повідомили Delfi.

Білотайте зазначила, що план евакуації зараз має кожен самоврядування, але на загальнонаціональному рівні він відсутній, хоча на тлі війни в Україні диверсії в країнах Балтії стали «новою реальністю».

Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії — це наша нова реальність. Важливо відзначити, що ми знаходимося на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом, — цитує LRT слова чиновниці.

Робота над зміцненням безпеки вестиметься як на національному рівні, так і спільно з Латвією та Естонією. На ці цілі країни вимагатимуть фінансування у Євросоюзу, додала Агне Білотайте.

У червні на тлі загроз з боку Росії уряд Німеччини розробив новий план на випадок війни.