Фицо заявил о "нацизме и фашизме" в Украине на фоне сообщений о прекращении финансирования Словакии из ЕС

https://racurs.ua/n199129-fico-zayavil-o-nacizme-i-fashizme-v-ukraine-na-fone-soobscheniy-o-prekraschenii-finansirovaniya.html

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Роберт Фіцо, очільник уряду Словаччини, заявив про «нацизм і фашизм» в Україні, з яким «мовчки мириться» увесь світ.

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Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими, — заявив проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише TASR.

За його словами, світ сповнений «неправди та брехні», оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого — з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.

Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики, які часто так себе поводять, — наголосив Фіцо.

Ці слова очільника уряду Словаччини пролунали на тлі повідомлень про те, що ЄС може призупинити фінансування Словаччини через порушення демократичних норм.

Bloomberg нписав, що Європейська комісія підготувала рішення про запуск процедури у зв’язку з рішенням прем'єр-міністра Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, пов’язаними з коштами ЄС, повідомляють джерела агентства. Процес перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.