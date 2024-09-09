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Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні на тлі повідомлень про припинення фінансування Словаччини з ЄС
Фіцо заявив про «нацизм і фашизм» в Україні на тлі повідомлень про припинення фінансування Словаччини з ЄСhttps://racurs.ua/ua/n199129-fico-zayavyv-pro-nacyzm-i-fashyzm-v-ukrayini-na-tli-povidomlen-pro-prypynennya-finansuvannya.htmlРакурс
Роберт Фіцо, очільник уряду Словаччини, заявив про «нацизм і фашизм» в Україні, з яким «мовчки мириться» увесь світ.
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Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими, — заявив проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише TASR.
За його словами, світ сповнений «неправди та брехні», оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого — з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.
Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики, які часто так себе поводять, — наголосив Фіцо.
Ці слова очільника уряду Словаччини пролунали на тлі повідомлень про те, що ЄС може призупинити фінансування Словаччини через порушення демократичних норм.
Bloomberg нписав, що Європейська комісія підготувала рішення про запуск процедури у зв’язку з рішенням прем'єр-міністра Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, пов’язаними з коштами ЄС, повідомляють джерела агентства. Процес перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням можуть стати серйозним ударом для країни, яка вже стикається з проблемами, пов’язаними з надмірним дефіцитом державних фінансів.
За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, одна з пропозицій передбачає використання Комісією так званого механізму обумовленості, який дозволяє ЄС заморозити фінансування, коли він бачить, що його гроші знаходяться під загрозою, щоб утримати частину з 12,8 мільярдів євро (14,2 мільярда доларів) зі спільних фондів, виділених Словаччині в бюджеті блоку.
За словами одного з співрозмовників журналістів, Єврокомісія також вивчає можливість повернення всіх або частини грантів на боротьбу з Covid у розмірі 2,7 мільярда євро, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з пандемією. Створення спеціальної прокуратури було однією з умов виділення цих коштів.