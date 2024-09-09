Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бойцы бригады «Кара-Даг» показали, как в контактном бою ликвидируют штурмовые группы на окраине Селидового

Бойцы бригады «Кара-Даг» показали, как в контактном бою ликвидируют штурмовые группы на окраине Селидового (ВИДЕО)

9 сен 2024, 18:54
999

Бійці 15-ї БрОП НГУ «Кара-Даг» у контактному бою ліквідовують ворожі штурмові групи на околиці Селидового.


.

Бійці бригади показали відео нічного бою, у якому ліквідували трьох російських окупантів.

Ворог продовжує штурмові дії на Покровському напрямку. Вдень в них мало що вдається, окрім того, що помирати цілими пачками, тому вони почали намагатися рухатися малими групами вночі. Але ми їх чекаємо цілодобово, — прокоментували ці кадри у 15 бригаді.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров