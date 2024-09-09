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Бойцы бригады «Кара-Даг» показали, как в контактном бою ликвидируют штурмовые группы на окраине Селидового
Бойцы бригады «Кара-Даг» показали, как в контактном бою ликвидируют штурмовые группы на окраине Селидового (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199131-boycy-brigady-kara-dag-pokazali-kak-v-kontaktnom-bou-likvidiruut-shturmovye-gruppy-na-okraine.htmlРакурс
Бійці 15-ї БрОП НГУ «Кара-Даг» у контактному бою ліквідовують ворожі штурмові групи на околиці Селидового.
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Бійці бригади показали відео нічного бою, у якому ліквідували трьох російських окупантів.
Ворог продовжує штурмові дії на Покровському напрямку. Вдень в них мало що вдається, окрім того, що помирати цілими пачками, тому вони почали намагатися рухатися малими групами вночі. Але ми їх чекаємо цілодобово, — прокоментували ці кадри у 15 бригаді.
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