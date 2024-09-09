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Бійці бригади «Кара-Даг» показали, як у контактному бою ліквідовують штурмові групи на околиці Селидового

Бійці бригади «Кара-Даг» показали, як у контактному бою ліквідовують штурмові групи на околиці Селидового (ВІДЕО)

9 вер 2024, 18:54
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Бійці 15-ї БрОП НГУ «Кара-Даг» у контактному бою ліквідовують ворожі штурмові групи на околиці Селидового.


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Бійці бригади показали відео нічного бою, у якому ліквідували трьох російських окупантів.

Ворог продовжує штурмові дії на Покровському напрямку. Вдень в них мало що вдається, окрім того, що помирати цілими пачками, тому вони почали намагатися рухатися малими групами вночі. Але ми їх чекаємо цілодобово, — прокоментували ці кадри у 15 бригаді.

Джерело: Ракурс


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