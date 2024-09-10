Бывшего военнослужащего избили в Смеле. Фото:

https://racurs.ua/n199149-v-cherkasskoy-oblasti-kriminalnyy-avtoritet-izbil-veterana-vsu-video.html

Ракурс

Побиття колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області викликало великий скандал.

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Конфлікт виник через інцидент на дорозі. Напередодні бійки в одному з автомобілів їхали батьки колишнього військовослужбовця, а в іншому — жителі Сміли. Причиною конфлікту стало те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію. Батьки розповіли сину про сину про цю подію й вказали на автомобіль. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Екс-військовий вирішив самостійно розібратися з водієм, однак, приїхавши на місце, того не виявив. Тому він зняв з машини державний номерний знак і через соцмережу звернувся до очевидців із закликом допомогти йому встановити власника авто.

Згодом водій Hyundai побачив цей допис у мережі. Він зв’язався з ветераном і призначив йому зустріч, де й сталася бійка. Після побиття колишній військовий відмовився від госпіталізації. Також потерпілий наголосив, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи.

Поліція кваліфікувала інцидент за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також розпочато досудове розслідування щодо поліцейських, які не втрутилися у бійку.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав у Telegram, що все, що відбулось у Смілі, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців.

Голова Нацполу вже доповів про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських, — зазначив Клименко.

На побиття екс-військового також відреагував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, якмй вважає, що цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора.

Нещодавно у мережі з’явилося відео того, як група невідомих осіб б'є військового. Почала ширитися інформація, що екс-військового бив місцевий кримінальний авторитет.

Після цього у соцмережах поширили відео з вибаченнями від військового за своїх батьків. Утім, на його обличчі є синці, а на особистій сторінці ветерана цього відео немає.

Нагадаємо, у Закарпатській області жінка заявила, що її батька незаконно затримали працівники ТЦК та СП. У своєму зверненні до представника омбудсмена вона вказала, що чоловіка побили й це призвело до його смерті.