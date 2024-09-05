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Ракурс
На Закарпатті жінка заявила, що її батько помер після побиття представниками ТЦК

На Закарпатті жінка заявила, що її батько помер після побиття представниками ТЦК

5 вер 2024, 19:17
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У Закарпатській області жінка заявила, що її батька незаконно затримали працівники ТЦК та СП. У своєму зверненні до представника омбудсмена вона вказала, що чоловіка побили й це призвело до його смерті, — повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.


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Він наголосив, що цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Для з’ясування всіх обставин справи, Лубінець також скерував запит до генерального прокурора.

У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають. Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання! — заявив омбудсмен.

Загалом Лубінець відмітив, що на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП.

Джерело: Ракурс


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