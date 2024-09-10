К выходным грязная вода из Десны доберется до Киева – можно ли пить воду из бюветов

https://racurs.ua/n199154-k-vyhodnym-gryaznaya-voda-iz-desny-doberetsya-do-kieva-mojno-li-pit-vodu-iz-buvetov.html

Ракурс

За прогнозами «Укргідрометцентру», 14−16 вересня забруднення річки Десни може досягнути Київщини. Більше половини забору води, що тече з кранів киян беруть з цієї водойми.

.

Але чи можна буде в разі зараження пити воду з бюветів, розташованих у дворах багатоповерхівок?

Рідина, яка потраплає до бюветів походить з артезіанських свердловин, розташованих на великій глибині, тому з річки вода туди не потрапляє, — повідомив заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак.

Туди будь-якому забрудненню потрапити взагалі вкрай важко, не говорячи вже з річки.

Долини річки живляться водою з водозбору, тобто вся вода, яка в ґрунті рухається із водозбірної площі, вона прямує до річки, а не річка живить водозбір, — пояснив Гопчак.

Таким чином, навіть якщо не справдяться обіцянки Київводоканалу та вода прийде настільки забрудненою, що очистити її підриємство не зможе, пити воду, набрану з бюветів буде можна.