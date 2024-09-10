Все ТЭЦ в Харькове уничтожены, на зиму в город будут завозить мобильные котельные

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Усі ТЕЦ, які живили Харків, знищені, тому на зиму до міста завозитимуть мобільні котельні.

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Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди мобільні котельні невеликі, на 1 МВт, які встановлює місцева влада, — заявив він.

Майбутня зима може бути найважчою, вважає очільник уряду України. вІн нагадав, що Україна успішно подолала три опалювальні сезони, але ця зима може бути найважчою.

Її також планують пройти на газі власного видобутку.

Шмигаль нагадав, що президент України закликав уникати енергопіару і додав, що умови майбутньої зими будуть зрозумілі тільки в міру її настання. Про це прем'єр-міністр сказав на пресконференції щодо результатів роботи уряду.

За словами глави уряду, об'єкти Укренерго захищені на 85%. Окрім роботи ППО та засобів РЕБ, йдеться про побудову габіонів з піском та залізобетонних укриттів. Газовидобувні і нафтопереробні підприємства теж обладнані захистом першого і другого рівня, зазначив Шмигаль.

Понад 80% українських шкіл та 100% лікарень мають генератори, уточнив прем'єр. Кількість наявних у підприємств теплопостачання когенераційних установок сьогодні в Україні — 169, із них 83 введені в експлуатацію.

Міжнародні партнери підтвердили постачання ще 291 установки та 101 блочної модульної котельні, додав він.

Крім того, за словами Шмигаля, в Україні в 2023 році виробництво зброї зросло втричі, а за вісім місяців цього року вдалося наростити виробництво ще в два рази.

Прем'єр заявив, щоо Україні потрібно близько десяти тисяч саперів, щоб розмінувати за п’ять років забруднені російськими мінами території. За його словами, нині в Україні є 53 оператори протимінної діяльності та близько трьох тисяч саперів.