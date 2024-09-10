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США ввели новые санкции против Ирана и рф - в списке чиновники, военные, перевозчики и суда
США ввели новые санкции против Ирана и рф — в списке чиновники, военные, перевозчики и судаhttps://racurs.ua/n199169-ssha-vveli-novye-sankcii-protiv-irana-i-rf-v-spiske-chinovniki-voennye-perevozchiki-i-suda.htmlРакурс
Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану за поставку росії балістичних ракет та розширили санкції проти росії.
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Під обмеження потрапили дев’ять громадян Ірану й чотири іранські компанії, зокрема, державний авіаперевізник Iran Air, транспортна компанія Azadegan, конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems, яке постачало до рф зразки двигунів для крилатих ракет.
А також російські перевізники і судна, які беруть участь у постачанні іранської зброї до рф:
- ТОВ «Оптовая фірма «ВАФА» і «Морє Рєка Сервіс»;
- суховантажі «Боріс Кустодієв», «Порт Оля-3», «Порт Оля-4», «Вафа» і «Вафа-1»;
- пором «Композітор Рахманінов»;
- судна «Омскій-103», «Омскій-119», «Закамск».
У списку також є:
- росіянин Джамалдін Пашаєв —гендиректор компанії «Морський торговельний порт Оля» в Астрахані;
- працівник Міноборони Ірану Рухолла Катебі, відповідальний за контакти з російським урядом;
- організатор навчання російських операторів дронів в Ірані Ебрагім Бахрамі;
- член командування Військово-повітряних сил КВІР Алі Джа’фарабаді;
- голова ради директорів Azadegan Алі Заре, його заступник Голамреза Ейні Саркаллах та в.о. керуючого директора Масуд Нурахмаді;
- високопосадовці Farzanegan Хоссейн, Захра та Хасан Пурфарзане.
Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні росії, і США разом з партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну, — прокоментував нові санкції заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.
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