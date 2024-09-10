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США запровадили нові санкції проти Ірану та рф - у списку чиновники, військові, перевізники і судна

США запровадили нові санкції проти Ірану та рф — у списку чиновники, військові, перевізники і судна

10 вер 2024, 21:50
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Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану за поставку росії балістичних ракет та розширили санкції проти росії.


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Під обмеження потрапили дев’ять громадян Ірану й чотири іранські компанії, зокрема, державний авіаперевізник Iran Air, транспортна компанія Azadegan, конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems, яке постачало до рф зразки двигунів для крилатих ракет.

А також російські перевізники і судна, які беруть участь у постачанні іранської зброї до рф:

  • ТОВ «Оптовая фірма «ВАФА» і «Морє Рєка Сервіс»;
  • суховантажі «Боріс Кустодієв», «Порт Оля-3», «Порт Оля-4», «Вафа» і «Вафа-1»;
  • пором «Композітор Рахманінов»;
  • судна «Омскій-103», «Омскій-119», «Закамск».

У списку також є:

  • росіянин Джамалдін Пашаєв —гендиректор компанії «Морський торговельний порт Оля» в Астрахані;
  • працівник Міноборони Ірану Рухолла Катебі, відповідальний за контакти з російським урядом;
  • організатор навчання російських операторів дронів в Ірані Ебрагім Бахрамі;
  • член командування Військово-повітряних сил КВІР Алі Джа’фарабаді;
  • голова ради директорів Azadegan Алі Заре, його заступник Голамреза Ейні Саркаллах та в.о. керуючого директора Масуд Нурахмаді;
  • високопосадовці Farzanegan Хоссейн, Захра та Хасан Пурфарзане.

Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні росії, і США разом з партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну, — прокоментував нові санкції заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Джерело: Ракурс


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