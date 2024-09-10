Пожар обнажил расположение российских складов боеприпасов в Воронежской области рф

https://racurs.ua/n199170-pojar-obnajil-raspolojenie-rossiyskih-skladov-boepripasov-v-voronejskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Пожежа після українського удару оголила розташування російських складів боєприпасів у лісі в районі села Солдатське Воронезької області.

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ВІдповідне фото з космосу опублікувало «Радіо Свобода».

Дрони атакували цей склад у ніч проти суботи 7 вересня.

На супутниковому знімку, зробленому 9 вересня, коли вогонь загасили, стало видно точне місце зберігання боєприпасів, детонація яких потрапила на відео очевидців і змусила місцеву владу евакуювати кілька населених пунктів, розташованих поруч.

Цей склад російська армія активно використовувала для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому. На об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі, розповіли у службі.