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Ракурс
Пожежа оголила розташування російських складів боєприпасів у Воронезькій області рф

Пожежа оголила розташування російських складів боєприпасів у Воронезькій області рф (ВІДЕО)

10 вер 2024, 22:48
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Пожежа після українського удару оголила розташування російських складів боєприпасів у лісі в районі села Солдатське Воронезької області.


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ВІдповідне фото з космосу опублікувало «Радіо Свобода».

Дрони атакували цей склад у ніч проти суботи 7 вересня.

На супутниковому знімку, зробленому 9 вересня, коли вогонь загасили, стало видно точне місце зберігання боєприпасів, детонація яких потрапила на відео очевидців і змусила місцеву владу евакуювати кілька населених пунктів, розташованих поруч.

Цей склад російська армія активно використовувала для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому. На об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі, розповіли у службі.

Джерело: Ракурс


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