Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле

https://racurs.ua/n199175-policiya-zaderjala-podozrevaemogo-v-izbienii-veterana-v-smele-video.html

Ракурс

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі.

.

28-річний Вадим Долотенко переховувався в одному з готелів на території Черкаської області.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід — слідство клопоче про тримання під вартою.

Окрім того, за місцем його проживання проведено обшуки, в результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

У соцмережах вже постять «вибачення» Долотенка перед військовослужбовцями.

За фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (вимагання), за якими фігуранту 10 вересня оголошено про підозру в процесуальному порядку.