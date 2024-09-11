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Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле
Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199175-policiya-zaderjala-podozrevaemogo-v-izbienii-veterana-v-smele-video.htmlРакурс
Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі.
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28-річний Вадим Долотенко переховувався в одному з готелів на території Черкаської області.
Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід — слідство клопоче про тримання під вартою.
Окрім того, за місцем його проживання проведено обшуки, в результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.
У соцмережах вже постять «вибачення» Долотенка перед військовослужбовцями.
За фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (вимагання), за якими фігуранту 10 вересня оголошено про підозру в процесуальному порядку.
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