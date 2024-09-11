В Дрездене обрушилась часть моста через Эльбу

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Ракурс

У ніч на 11 вересня у Дрездені обвалився проліт мосту довжиною 100 метрів. Аварія пошкодила лінії теплопостачання, що вивело з ладу систему опалення в усьому місті.

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Це один із найважливіших мостів на Ельбі, повідомляє Tagesschau. Всього за 18 хвилин до цього вночі через перехід проїхав трамвай. Невдовзі після третьої години ночі рейки впали у воду. Наразі пожежна частина встановлює ситуацію. Через пошкодження труб було припинено теплопостачання міста.

Як оголосила влада міста Дрезден, інші частини мосту знаходяться під гострою загрозою обвалу. За інформацією кореспондента MDR, другий сегмент мосту також просідає.

Чи пов’язане обвалення з ремонтними роботами, які зараз ведуться на мосту, поки невідомо. Міст Кароли, що складається з трьох частин, реконструюють з 2019 року.

До початку робіт у міськраді неодноразово згадували про сліди втоми на споруді 1970-х років.

Міст Кароли — один із чотирьох мостів у центрі Дрездена. Він складається з трьох смуг руху. Обвалилася одна з них, де розташовані трамвайні колії та комбінована пішохідно-велосипедна доріжка.